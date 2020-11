Foot - PSG

PSG : Tuchel annonce la couleur pour Leipzig

21 novembre 2020

Après la défaite contre l'AS Monaco (2-3), Thomas Tuchel s'est rapidement tourné vers le choc de mardi en Ligue des Champions contre le RB Leipzig, le gros rendez-vous de la semaine pour le PSG.