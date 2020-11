Foot - PSG

PSG : Cet aveu de Kylian Mbappé après la défaite à Monaco !

Publié le 20 novembre 2020 à 23h25 par La rédaction

Alors que le PSG s’est incliné 3-2 contre l’AS Monaco ce vendredi soir, Kylian Mbappé a reconnu à demi-mot que le club de la capitale s’était relâché en seconde période après un premier acte bien maitrisé.