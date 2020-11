Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès valide la grosse semaine de Kimpembe !

Publié le 19 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Auteur de performances convaincantes ces derniers jours avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe est en train de s’imposer en titulaire chez les Bleus. Et Pierre Ménès a bien apprécié le visage affiché par le joueur du PSG.

Profitant notamment du départ de Thiago Silva durant l’été, Presnel Kimpembe fait désormais figure de titulaire en puissance au PSG. Le défenseur central enchaine les titularisations avec son club, ce qui amène donc logiquement Didier Deschamps a lui confier davantage de responsabilités en équipe de France. D’ailleurs, Kimpembe a rendu une nouvelle copie assez solide mardi soir en Ligue des Nations contre la Suède (4-2), et sur son blog, Pierre Ménès a évoqué l’état de forme du défenseur du PSG.

« Les matchs ont confirmé sa solidité »