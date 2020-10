Foot - PSG

PSG - Malaise : Au cœur d'une grosse polémique, Kimpembe se défend !

Publié le 31 octobre 2020 à 18h15 par B.C.

Critiqué pour avoir liké un post polémique de Khabib Nurmagomedov sur les réseaux sociaux, Presnel Kimpembe a mis les choses au clair.

Voilà une polémique dont se serait bien passée Presnel Kimpembe dans le contexte actuel. Ce vendredi, la star de l'UFC tout juste retraitée Khabib Nurmagomedov s'en est violemment pris à Emmanuel Macron sur Instagram pour avoir défendu le droit à la liberté d'expression et à la caricature. L'ancien champion de MMA a publié un autre post sur le sujet vivement critiqué quelques heures plus tard, et liké cette fois-ci par plusieurs footballeurs à l'instar de Karim Benzema, Mamadou Sakho ou encore Presnel Kimpembe. Le défenseur du PSG a ainsi été pointé du doigt sur les réseaux sociaux, l'obligeant à réagir sur son compte Twitter .

« Je fais du sport, pas de la politique »

« Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes », a réagi Presnel Kimpembe sur Twitter .