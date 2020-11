Foot - PSG

PSG - Malaise : Danilo, Marquinhos... Un joueur de Tuchel sort du silence sur ce choix polémique !

Publié le 15 novembre 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que Thomas Tuchel a fait le choix de placer Danilo Pereira en défense centrale ces dernières semaines, Abdou Diallo ne semble pas en vouloir à l'entraîneur du PSG.

Depuis plusieurs semaines, un débat fait rage au PSG : Danilo Pereira doit-il jouer en défense centrale ? Aux yeux de Thomas Tuchel, la réflexion n'a pas lieu d'être. L'entraîneur allemand a fait le choix de redescendre d'un cran sur le terrain l'international portugais et d'aligner dans le même temps Marquinhos dans l'entrejeu. Un choix qui ne fait pas l'unanimité, y compris au sein du PSG. « On en parle tous les jours… Personne ou presque n'a réellement compris les choix du coach avec ces deux joueurs », a notamment avoué un proche d'un joueur international du PSG dans les colonnes du Parisien au début du mois. Alors qu'il est de retour après une hernie discale l'éloignant des terrains plusieurs mois, Abdou Diallo est revenu sur la décision de Thomas Tuchel.

« Danilo en défense ? Pour être très honnête, je ne m’en préoccupe pas »