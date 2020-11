Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel reçoit un nouveau soutien en Ligue 1 !

Publié le 19 novembre 2020 à 23h15 par T.M.

Depuis le début de la saison, les critiques sont nombreuses à l’encontre du PSG et de Thomas Tuchel. Toutefois, l’Allemand peut compter sur certains soutiens, à l’instar notamment de Christophe Galtier, entraîneur du LOSC.

Pour Thomas Tuchel, la situation n’est pas simple actuellement au PSG. En effet, Devant déjà faire avec l’incertitude autour de son avenir, l’Allemand subit de nombreuses critiques suite aux performances de son équipe. En pleine tempête, Tuchel a néanmoins certains appuis parmi ses collègues de Ligue 1. En effet, ce mercredi, c’est Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco, qui a volé à son secours, lâchant en conférence de presse : « Ce que je pense des critiques contre Tuchel ? C'est difficile. L'entraîneur est toujours le responsable pour tout. Si tu gagnes, ce n'est pas grâce à toi, et si tu perds, c'est de ta faute. De mon point de vue, c'est trop facile de toujours montrer l'entraîneur du doigt ».

« C’est lourd »