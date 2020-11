Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Piqué, Umtiti... Ce gros chantier qui inquiète Koeman !

Publié le 22 novembre 2020 à 11h30 par La rédaction

Après l'échec du recrutement d’Eric Garcia, la récente blessure de Gerard Piqué n’arrange pas les affaires de Ronald Koeman, qui s’est montré préoccupé par le manque de profondeur en charnière centrale, alors que le mercato hivernal pourrait être relativement difficile en Catalogne.

La défense du FC Barcelone est incontestablement le chantier principal de Ronald Koeman lors du prochain mercato hivernal. Ce samedi, sur la pelouse de l’Atletico de Madrid, le technicien néerlandais a perdu Gerard Piqué pour plusieurs mois. Une blessure qui vient s’ajouter à celle de Ronald Araujo et aux problèmes physiques récurrents de Samuel Umtiti, bien que que le champion du monde français soit proche d’un retour. Alors qu’il ne peut plus compter que sur Clément Lenglet parmi les défenseurs centraux de prédilection, et que la crise financière que traverse le FC Barcelone ne permettra probablement pas le recrutement d'Eric Garcia cet hiver, Ronald Koeman s’est montré particulièrement préoccupé par la situation.

Koeman inquiet du manque de profondeur en défense !

Après de longues semaines de négociations durant le mercato estival, le FC Barcelone n’est jamais parvenu à trouver un accord avec Manchester City pour le recrutement d’Eric Garcia. En fin de contrat l’été prochain, l’arrivée du jeune défenseur central ne semble être qu’une question de temps. Toutefois, la situation financière précaire du FC Barcelone pourrait compliquer une potentielle arrivée de l’international espagnol dès cet hiver. Une situation qui inquiète Ronald Koeman : « Je suis préoccupé car nous manquons de joueurs à certains postes, surtout en défense centrale » , déclarait l’entraîneur batave en conférence de presse à l’issue de la nouvelle défaite du FC Barcelone en Liga, face à l’Atletico de Madrid ce samedi. Ainsi, alors qu’une arrivée d’Eric Garcia avant l’été prochain semble compromise, Ronald Koeman ne compte pas beaucoup d’alternatives...

Quelles solutions pour la fin de saison ?