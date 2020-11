Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange avec Paredes ? La réponse du clan Eriksen !

Publié le 22 novembre 2020 à 9h45 par La rédaction

Intéressé par Christian Eriksen, Leonardo penserait à proposer un échange à l'Inter Milan en incluant Leandro Paredes. Faut-il y croire ? La question a été posée à l'agent du Danois.

Alors que le dernier mercato du PSG a été délicat, Leonardo devra de nouveau se montrer inventif lors de la fenêtre des transferts de janvier puisqu’il n’aura pas les finances pour concrétiser tous ses rêves. Le directeur sportif parisien va donc devoir se pencher sur des transactions à moindre coût et aurait relancé la piste Christian Eriksen, déjà étudiée ces derniers mois. Le Danois n’arrive pas à convaincre dans l’effectif d’Antonio Conte et l’Inter Milan pourrait envisager son départ contre 25M€. Une somme trop onéreuse pour Leonardo qui souhaiterait inclure Leandro Paredes dans l’échange pour faire baisser le prix. Cette rumeur prend de plus en plus d’importance en Italie et fait beaucoup parler.

L’agent d’Eriksen se refuse à tout commentaire !