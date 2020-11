Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes à la base d’un échec de Leonardo ?

Publié le 22 novembre 2020 à 0h45 par A.C.

Leandro Paredes aurait fait sauter un deal de Leonardo, lors du dernier mercato estival.

Leonardo n’a jamais semblé être un grand fan de Leandro Paredes. Depuis son arrivée lors de l’été 2019, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait tenté de placer le milieu argentin dans plusieurs clubs. La presse italienne a parlé de la Juventus et du Milan AC lors du dernier mercato et, plus récemment de l’Inter. Pourtant, le PSG semblait déjà avoir boulé une opération impliquant Paredes avec les Nerrazzurri , cet été...

Leonardo avait bouclé un échange Brozovic-Paredes