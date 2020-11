Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus sort les barbelés pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 novembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus en 2021 pour ne pas être cédé gratuitement à la fin de son bail. Alors que le PSG s'intéresserait de près à leur star portugaise, Fabio Paratici et Andrea Pirlo, respectivement coordinateur technique et coach du club turinois, ont fait clairement savoir qu'ils ne voulaient pas le laisser partir.

Après neuf saisons de règne au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de se lancer un tout nouveau défi. Lors du mercato estival 2018, CR7 a donc quitté la Maison-Blanche pour rallier la ville de Turin, et la Juventus. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de la Vieille Dame depuis un peu plus de deux ans, Cristiano Ronaldo pourrait ne plus faire long feu chez les Bianconeri . Engagé jusqu'en juin 2022 avec la Juve, le vétéran de 35 ans pourrait être vendu l'année prochaine pour ne pas être cédé gratuitement lorsque son contrat arrivera à terme. Conscient de la situation de Cristiano Ronaldo, Leonardo serait prêt à sauter sur l'occasion. D'ailleurs, comme Le 10 Sport vous l'avait révélé en exclusivité au mois de juillet, le directeur sportif du PSG pourrait faire jouer sa relation avec Jorge Mendes, l'agent de la star portugaise, pour rafler la mise. De son côté, la Juventus ne devrait pas faciliter la tâche de Leonardo, bien au contraire. En effet, les Bianconeri ne semblent pas du tout être disposés à lâcher Cristiano Ronaldo facilement. Du moins, c'est le cas de Fabio Paratici et d'Andrea Pirlo, qui refusent catégoriquement de laisser filer CR7 dans un avenir proche.

«L'avenir de Cristiano Ronaldo est ici à la Juventus»

Lors d'un entretien accordé à DAZN , Fabio Paratici a totalement fermé la porte à un départ de Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival. « Si Cristiano Ronaldo quittera la Juventus l’été prochain ? Je peux vous rassurer à propos de l’avenir de Cristiano Ronaldo qu'il est ici à la Juventus. Nous ne prêtons pas beaucoup attention aux rumeurs de transfert, il y a beaucoup de nouvelles chaque jour » , a lâché le coordinateur technique de la Juventus. Et si Leonardo n'a pas bien compris le message de Fabio Paratici, celui d'Andrea Pirlo sera peut-être plus clair pour lui.

