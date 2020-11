Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Mourinho réagit à la prolongation de Guardiola !

Publié le 22 novembre 2020 à 11h25 par A.D.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Pep Guardiola, qui ne manquerait pas de prétendants, a prolongé avec Manchester City. Comme l'a fait savoir José Mourinho, il est heureux pour son homologue.