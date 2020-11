Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : Gasset a bien tenté un coup avec Cyprien !

Publié le 22 novembre 2020 à 11h10 par La rédaction

Comme indiqué par Le 10 Sport, les Girondins de Bordeaux avaient coché le nom de Wylan Cyprien, mais étaient trop limités pour se l’offrir.