Mercato - Barcelone : Tout serait déjà écrit pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 22 novembre 2020 à 9h30 par T.M.

Alors que le prochain président du FC Barcelone devrait s’activer pour prolonger Lionel Messi, cela pourrait bien être peine perdue. Explications.

Au FC Barcelone, le feuilleton Lionel Messi est encore loin d’être terminé. Décidé à partir lors du dernier mercato estival, l’Argentin avait finalement été retenu par Josep Maria Bartomeu. Se résignant à rester une saison de plus en Catalogne, La Pulga pourrait bien connaitre ses derniers moments sous le maillot blaugrana. En effet, Messi est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourrait donc être libre à l’issue de la saison. Un dossier brulant que prendra en main le prochain président du Barça, une fois élu. Lionel Messi prolongera-t-il avec le FC Barcelone ? Rien n’est assuré dans ce dossier. Un départ est également régulièrement évoqué, notamment du côté de Manchester City, où il pourrait retrouver un certain Pep Guardiola.

Un dossier déjà bouclé ?