Mercato - Barcelone : Le Barça doit-il lâcher Lionel Messi dès janvier ?

Publié le 22 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que les élections présidentielles auront lieu le 24 janvier prochain, tout recrutement pourrait être compromis, à moins que le président par intérim Carles Tusquets parvienne à trouver un accord avec les joueurs pour une réduction des salaires et que certains soient vendus en amont. Ce qui pourrait être le cas de Lionel Messi qui aurait décidé de rejoindre Manchester City. Le FC Barcelone doit-il vendre son capitaine cet hiver ? C’est notre sondage du jour !

Après un échec en raison d’une question de délai pour que sa clause puisse être exercée cet été, la page FC Barcelone pourrait être tournée l’été prochain pour Lionel Messi. En effet, son contrat court jusqu’au mois de juin et le Barça serait susceptible de ne pas parvenir à obtenir son aval pour le prolonger et ce pour plusieurs raisons. La première serait financière. El Chiringuito révéla!t dernièrement que le club culé ne serait pas en mesure de lui assurer un salaire égal ou supérieur la saison prochaine. De quoi jeter un premier froid sur une éventuelle prolongation pour le capitaine du Barça . Et la volonté même de l’Argentin laisserait entendre que son idylle avec le FC Barcelone serait bien de l’histoire ancienne. Selon La Cuatro , Lionel Messi et Pep Guardiola ne cesserait d’échanger depuis plusieurs mois. Le désir de l’attaquant serait clair : s’inscrire dans le projet des Skyblues . Et son arrivée dans le nord de l’Angleterre pourrait avoir lieu plus rapidement que prévu.

Un transfert dès cet hiver ?