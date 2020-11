Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on serait prêt à laisser partir Messi... au Real Madrid !

Publié le 22 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Dans sa dernière année de contrat, l'avenir de Lionel Messi est au cœur du projet de nombreux candidats à la prochaine élection présidentielle du FC Barcelone, qui aura lieu dans quelques semaines désormais. Toutefois, si la plupart affirment avoir un projet en mesure de conserver la Pulga, Javier Tejas a quant à lui ouvert la porte à un départ de Messi.

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone entamera un nouveau chapitre de son histoire avec l'élection d'un nouveau président, prenant ainsi la succession de Josep Maria Bartomeu, qui a pris la décision de démissionner en octobre suite à une motion de censure à son encontre. La campagne de la majorité des candidats repose principalement sur le fait d'équilibrer les comptes du club et de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat et ainsi rester au FC Barcelone à l'issue de la saison. Toutefois, le son de cloche ne semble pas le même pour l'ensemble des candidats, alors que Javier Tejas a ouvert la porte à un départ du sextuple Ballon d'Or à l'issue de son contrat...

« Messi a gagné le droit de faire ce qu'il veut »