Mercato - PSG : Mauro Icardi s’enflamme pour l’arrivée de Rafinha !

Publié le 22 novembre 2020 à 17h45 par T.M.

Cet été, Mauro Icardi a donc retrouvé Rafinha au PSG. Et l’arrivée n’a pas caché sa joie d’accueillir son ami, qui pourrait être décisif pour cette saison.

Coéquipiers aujourd’hui au PSG, Mauro Icardi et Rafinha se connaissent très bien. Ayant déjà évolué ensemble à l’Inter Milan, l’Argentin et le Brésilien ont surtout été formés ensemble au FC Barcelone. S’étant connus à La Masia, les deux joueurs se retrouvent donc désormais dans la capitale, pour le plus grand bonheur de chacun. Ce dimanche, pour Téléfoot , Rafinha a notamment révélé que la présence d’Icardi au PSG avait pesé dans son choix : « Il m’a beaucoup aidé. C’est vrai que j’ai eu beaucoup de chance. C’est une aide énorme. Je dois avouer que cela m’a motivé à venir ici ».

Rafinha, un atout pour le PSG !