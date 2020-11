Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, Paredes... Coup de tonnerre pour cette énorme opération ?

Publié le 22 novembre 2020 à 15h45 par D.M.

A en croire la presse italienne, Christian Eriksen figurerait sur les tablettes du PSG. Pour parvenir à recruter le joueur de l’Inter, le club parisien envisagerait de proposer en échange les services de Leandro Paredes. Mais ce deal n’aurait en réalité que très peu de chances de se réaliser.

Malgré les arrivées cet été de Rafinha et de Danilo Pereira, le PSG envisagerait toujours de renforcer le milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Et comme souvent, Leonardo se serait tourné vers l’Italie et aurait posé son regard du côté de Milan. A en croire la presse transalpine, le club parisien suivrait avec attention la situation de Christian Eriksen, en grande difficulté à l’Inter. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain n’avait d’ailleurs pas fermé la porte à un départ. « Ce n’est pas ce dont je rêvais. Tous les joueurs veulent jouer le plus possible, mais c'est l'entraîneur qui décide qui doit aller sur le terrain (…) Je me concentre sur mon football, puis lorsque le mercato s'ouvrira, nous verrons si quelque chose va se passer ou non » avait-t-il déclaré dans un entretien à TV2 .

« Il n'y a rien de concret sur la table »