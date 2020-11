Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle annonce de Boulaye Dia sur son avenir !

Publié le 22 novembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs à l’instar de l’OM ou de l’OL, Boulaye Dia ne prête pas attention aux rumeurs sur son avenir et préfère se concentrer sur le terrain.

« S’il y a des opportunités, nous allons chercher et voir si c’est possible. Il faut trouver la bonne solution et le bon joueur, pour notre projet ». Interrogé sur le prochain mercato hivernal, Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à l’arrivée d’un attaquant. Et afin de renforcer le secteur offensif de l’OM, le « head of football » a déjà ciblé un attaquant de Ligue 1. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 11 novembre dernier, le club marseillais continue de suivre la situation de Boulaye Dia, déjà annoncé dans le viseur de la formation phocéenne lors du dernier mercato estival. Mais l’OM n’est pas le seul sur ce dossier puisque, toujours selon nos informations, l’OL a coché le nom de l’attaquant rémois et pourrait passer à l'offensive en cas de départ de Memphis Depay et de Moussa Dembélé en janvier. Plusieurs clubs étrangers seraient également sur les rangs.

« Tout ce qui se dit en dehors, ce n’est pas mon problème »