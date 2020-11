Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Luis Henrique déjà remise en question en interne !

Publié le 22 novembre 2020 à 12h15 par T.M.

Cet été, l’OM a dépensé près de 10M€ pour aller chercher Luis Henrique à Botafogo. Un recrutement pas totalement compris en interne.

Ayant enregistré pas moins de 5 arrivées durant le mercato, André Villas-Boas a notamment vu Luis Henrique rejoindre l’OM. A la recherche d’un nouvel élément offensif pour venir épauler Dario Benedetto, l’entraîneur portugais peut donc désormais s'appuyer sur le crack brésilien, arrivé en provenance de Botafogo, qui est toutefois plus un ailier qu’un buteur. L’OM a donc tenté un pari en allant chercher Luis Henrique de l’autre côté de l’Atlantique. La question est désormais de savoir si cela paiera pour celui qui est surnommé le « Mbappé brésilien ». A Luis Henrique de montrer maintenant ce qu’il vaut.

« Il a intérêt à être bon »