Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel serait fixé pour son avenir à l'ASSE !

Publié le 22 novembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Alors que l'ASSE a, ce samedi, connu une nouvelle défaite sur la pelouse du Stade Brestois, Claude Puel ne serait pas en danger pour son poste de manager général à l'heure actuelle...

Un an après son arrivée dans le Forez, Claude Puel vit probablement la période la plus difficile de son mandant à la tête de l'ASSE. Contre Brest ce samedi, les Verts ont concédé une septième défaite consécutive (4-1), une première dans leur histoire. Au-delà de la défaite, le jeu proposé par les hommes de Puel déçoit semaine après semaine, alors que l'ASSE n'a cadré qu'un seul tir contre les Bretons. Le bon début de saison avec la victoire au Stade Vélodrome contre l'OM comme point d'orgue semble désormais bien loin pour le club du Forez. Alors que Claude Puel aurait de grandes ambitions pour le mercato hivernal après l'échec du retour de William Saliba dans les dernières heures du mercato, l'ASSE pourrait vivre des prochaines semaines décisives, le crédit du technicien français s'effritant au fil des semaines...

Claude Puel ne serait pas en danger, mais...