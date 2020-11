Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça, City... Fabian Ruiz a fait son choix !

Publié le 22 novembre 2020 à 19h30 par A.C.

Courtisé par le Paris Saint-Germain ainsi que par plusieurs gros clubs européens, Fabien Ruiz semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Depuis son départ du Real Bétis en 2018, Fabian Ruiz a bien changé. En dépit d’un petit passage à vide la saison dernière, le milieu s’est en effet affirmé comme un pilier du Napoli. Ce n’est pas tout, puisqu’il s’est également fait une place de choix au sein de la sélection espagnole guidée par Luis Enrique... ce qui n’a pas échappé au Real Madrid et au FC Barcelone. La presse espagnole a en effet évoqué un intérêt prononcé des deux cadors de Liga, mais du côté du Napoli on ne semble jamais avoir envisagé un départ, même lors de la période de mou de Fabian Ruiz. Le Real Madrid et le FC Barcelone n’ont pas été les seuls clubs à s’être cassés les dents sur ce dossier, puisque nous vous avons parlé sur le10sport.com de l’intérêt du Paris Saint-Germain, sans oublier Manchester City, ou Pep Guardiola semblé beaucoup apprécier le profil de Fabian Ruiz.

« Mon avenir ? Moi je suis toujours plus amoureux de Naples »

Alors entre un retour en Espagne, un départ en France ou en Angleterre, que choisit le milieu de 23 ans ? Tout simplement l’Italie ! Au micro de Sky Sport Italia , Fabian Ruiz a en effet clairement fait part de son attachement au Napoli, avec lequel il est lié jusqu’en 2023. « Mon avenir ? Moi je suis toujours plus amoureux de Naples » a expliqué le milieu espagnol. « Avant d’arriver j’avais quelques craintes et je souffrais de ne pas maitriser l’italien. Mais après j’ai reçu toute l’affection et l’amour des supporters et des gens de Naples ». Plusieurs médias en Italie ont d’ailleurs expliqué que la volonté du Napoli serait de prolonger le contrat de Fabian Ruiz jusqu’en 2025, pour éloigner les sirènes étrangères.

Une prolongation bloquée pour l’instant