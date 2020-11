Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Messi !

Publié le 22 novembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est annoncé avec insistance du côté de Manchester City. Selon la presse britannique, le départ du capitaine du Barça chez les Citizens serait même presque assuré. Toutefois, cette information a totalement été balayée par Semra Hunter ce dimanche. Selon la spécialiste du football espagnol, Pep Guardiola aurait renoncé à recruter Lionel Messi à cause de son âge et de son salaire XXL.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi serait destiné à rejoindre Manchester City l'été prochain. D'après les dernières indiscrétions du Daily Mirror , il ne ferait plus aucun doute que La Pulga défendra les couleurs des Citizens lors de l'exercice 2021-2022. Interrogé par Sky Sport sur l'avenir de Lionel Messi, Semra Hunter a contredit cette information. Selon la présentatrice de la Liga TV , Pep Guardiola et la direction de Manchester City auraient renoncé à boucler la signature de Lionel Messi (33 ans) parce qu'il serait trop âgé et trop cher.

«Manchester City ne va rien tenter pour Lionel Messi»