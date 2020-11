Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La nouvelle sortie de Rudi Garcia sur son avenir !

Publié le 22 novembre 2020 à 17h40 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Rudi Garcia n'est pas assuré d'être sur le banc de l'OL la saison prochaine. L'entraîneur français a fait le point sur sa situation.