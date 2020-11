Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola devrait jouer deux sales tours au Barça !

Publié le 21 novembre 2020 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 21 novembre 2020 à 20h34

Après avoir prolongé son contrat à Manchester City alors que certains candidats à la présidence comptaient sur sa présence dans leur projet, Pep Guardiola devrait faire des dégâts au sein du club culé sur le marché des transferts. Explications.

Ce n’était pas un secret de polichinelle tant Victor Font le criait sur tous les toits que ce soit en interview ou sur son compte Twitter . Mais il faut rappeler que le candidat à la présidence voulait rapatrier Pep Guardiola dans l’optique de monter sur pied un projet gagnant pour parvenir à convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Mais c’est râpé. Jeudi, après des semaines de spéculation et de témoignages dans la presse, Pep Guardiola a mis un terme aux rumeurs en prolongeant son ancien contrat courant alors jusqu’en juin 2021 pour deux saisons supplémentaires. Selon le journaliste Guillem Balague, le Barça n’était pas seul à avoir tenté sa chance puisque le PSG et la Juventus auraient également approché le technicien espagnol. Victor Font et les autres candidats qui comptaient sur Guardiola selon Eurosport UK vont devoir leurs plans. D’autant plus que l’entraîneur de Manchester City prévoirait de faire des ravages du côté du Barça sur deux fronts bien spécifiques.

Un discours de façade de Guardiola pour Messi ?

Lors de la conférence de presse qu’il a tenu dans le cadre de l’annonce de sa prolongation de contrat, Pep Guardiola faisait passer le message suivant concernant Lionel Messi. « Lionel Messi est un joueur du FC Barcelone. J’ai une énorme gratitude envers le Barça pour ce qu’il a fait pour moi comme joueur depuis ma formation et comme entraîneur. J'adorerais, souhaiterais, je l'ai dit mille fois. J'aimerais en tant que fan de Barcelone qu'il termine sa carrière à là-bas. Je ne sais pas ce qu'il pense, pour l'instant c'est un joueur de Barcelone. Le marché des transferts est en juin ». Alors que les médias ne cessent de réunir Pep Guardiola et Lionel Messi à Manchester City pour la saison prochaine, le coach des Skyblues a incité son ancien protégé lors de son passage sur le banc blaugrana, à raccrocher les crampons dans son club de coeur. Mais cela pourrait bien n’être qu’un discours de façade. En effet, quand bien même Guardiola a adopté cette position en public, la volonté de Manchester City de recruter Lionel Messi resterait intacte. C’est en effet l’information que The Daily Telegraph a livré ces dernières heures. Et hormis avec le capitaine du FC Barcelone, Manchester City aurait l’intention de continuer à chambouler les plans du Barça , cette fois-ci sur le marché des transferts.

City dans le coup pour Darwin Nunez !