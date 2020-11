Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse annonce sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 21 novembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que l'on approche de la date des élections présidentielles du FC Barcelone, les candidats multiplient les interventions afin de convaincre les socios. S'il ne figure pas parmi les favoris, Jordi Farre est convaincu d'avoir un projet qui saura convaincre Lionel Messi de poursuivre l'aventure en Catalogne...

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone débutera une nouvelle ère de son histoire avec l'élection d'un nouveau président, qui aura la lourde tâche de reprendre le flambeau après le passage décrié de Josep Maria Bartomeu. Qui que soit l'homme à la tête du FC Barcelone, deux dossiers semblent prioritaires chez les Blaugrana : la réduction des dettes du club, et la prolongation de Lionel Messi. En fin de contrat l'été prochain, le sextuple Ballon d'Or n'a toujours pas prolongé son contrat en raison de sa relation avec Josep Maria Bartomeu, et souhaite attendre de découvrir qui sera le nouveau président du club culé avant de prendre une décision, alors que Manchester City surveille de très près la situation de La Pulga. Si Victor Font fait figure de favori à l'élection, d'autres candidats comme Jordi Farre ne baissent pas les bras, et comptent bien baser leur projet sur la prolongation de Lionel Messi.

«Je suis sûr que j'ai un projet qui va convaincre Messi»