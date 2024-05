PSG : Luis Enrique fait une grande promesse !

Pierrick Levallet

Battu par le Borussia Dortmund à l'aller (1-0), le PSG joue sa saison ce mardi. Le club de la capitale reçoit le pensionnaire de Bundesliga au Parc des Princes et va devoir renverser la vapeur pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Luis Enrique a alors fait une grande promesse aux supporters parisiens avant d'insuffler sa confiance en interne, tant dans le vestiaire qu'au sein de la direction.

Le PSG joue très certainement sa saison ce mardi. Sacré champion de France il y a quelques jours, le club de la capitale poursuit toujours son rêve de remporter la Ligue des champions. Mais pour y parvenir cette saison, les Rouge-et-Bleu doivent impérativement s’imposer contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Battus à l’aller en terres allemandes (1-0), les hommes de Luis Enrique vont devoir renverser la vapeur pour se qualifier pour la finale de la prestigieuse compétition européenne.

Luis Enrique répond sans hésitation aux supporters du PSG...

Et ce samedi matin, l’entraîneur du PSG a fait une grande promesse aux supporters. « On va gagner » a-t-il lancé sans le moindre doute dans sa voix lors d’une séance de selfies devant le Campus. Luis Enrique se veut particulièrement confiant pour le match retour contre le Borussia Dortmund. Et il entend bien faire régner cette sérénité en interne à l’approche de la rencontre.

... et insuffle sa confiance en interne