PSG : Transfert à 55M€, des contacts sont annoncés !

Dernièrement, le PSG a recruté deux cracks brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais le club de la capitale est encore intéressé par un autre talent auriverde. Luis Campos surveillerait de très près la situation d'Estevão William. Problème, l'attaquant pourrait échapper à Paris car Chelsea a déjà pris contact avec Palmeiras.

Depuis de nombreuses années, les Brésiliens ont la cote au PSG. Le club de la capitale a souvent misé sur des talents auriverde et cela s'est encore matérialisé il y a peu. En effet, lors du mercato hivernal, les dirigeants parisiens ont recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui évoluaient respectivement à Sao Paulo et au Corinthians.

Estevão William est estimé à 55M€

En plus de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, un autre jeune Brésilien pourrait rapidement débarquer dans la capitale. Le PSG serait intéressé par Estevão William qui impressionne du côté de Palmeiras. Dans son podcast, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que le club de la capitale n'était pas le seul sur le dossier et qu'il faudrait un chèque de 55M€ pour recruter l'attaquant. « Estevão William fait des merveilles à Palmeiras. Le manager Abel Ferreira aussi. Il n'a jamais vu ça. Il fait toujours pression pour que le club garde le joueur et ne le vende pas dans les semaines ou les mois à venir. Ce ne sera pas facile, car Palmeiras a déjà été approché par de nombreux clubs. Pour Estevão, en ce moment, il s'agit de surveiller, d'observer, d'être en contact et d'être informé de la situation du contrat. Il y a une libération proche de 55 millions d'euros. C'est la valeur de la nouvelle clause libératoire. »

Chelsea a pris contact pour Estevão William