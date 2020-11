Foot - Mercato - Bordeaux

EXCLU - Mercato : Bordeaux en difficulté sur le dossier De Préville…

Publié le 22 novembre 2020 à 9h00 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux, Nicolas De Préville envisagerait de plus en plus un départ libre en juin.

Une petite dizaine de joueurs arrive en fin de contrat du côté de Bordeaux. Parmi eux, on retrouve l’attaquant des Girondins, Nicolas De Préville. Et à 29 ans, celui qui évolue en Gironde depuis l’été 2017 (en provenance de Lille, transfert estimé à 8 millions d’euros) n’est pas certain de rester à l’issue de son bail qui prend fin en juin prochain.

Bordeaux dégaine, mais…

Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux ont transmis une offre de prolongation à Nicolas De Préville. Pour l’heure, elle n’a pas été acceptée par l’attaquant bordelais. De plus en plus, le scénario d’un départ libre se dessine. Car dans le même temps, plusieurs clubs de Ligue 1 auraient commencé à s’organiser pour tenter de le récupérer, libre. D’après nos sources, trois clubs français se seraient déjà manifestés. Des intérêts qui pourraient motiver ses envies d’ailleurs. Bordeaux n’est clairement pas dans une bonne position à l’heure actuelle.