Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devrait boucler une grosse prolongation !

Publié le 22 novembre 2020 à 10h45 par T.M.

Leonardo l’a dernièrement assuré, il travaille actuellement sur la prolongation de plusieurs joueurs du PSG. Et le directeur sportif parisien pourrait bien arriver à ses fins dans l’un de ces dossiers.

Si Leonardo étudie actuellement les possibilités de se renforcer lors du mercato hivernal, il est également occupé par les prolongations de plusieurs cadres du PSG. « On a engagé les prolongations qu'on envisage, expliquait le directeur sportif. Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat : on a déjà démarré un peu à parler et je pense qu'on va intensifier dans les prochaines semaines », a assuré dernièrement Leonardo. Si les cas de Neymar et de Kylian Mbappé retiennent actuellement toute l’attention, cela est toutefois plus urgent en ce qui concerne Juan Bernat. Actuellement blessé, l’Espagnol est dans sa dernière année de contrat. Le spectre d’un départ libre en fin de saison existe donc, mais entre Bernat et le PSG, l’histoire serait bien partie pour continuer.

« Les négociations aboutiront »