Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a tenté une énorme manoeuvre pour son avenir !

Publié le 22 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Annoncé sur le départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait eu une énorme idée pour la suite de sa carrière.

Entre la Juventus et Cristiano Ronaldo, le divorce pourrait prochainement être prononcé. Arrivé en 2018 dans le Piémont, le Portugais a brillé et continuer à montrer qu’il était le meilleur joueur du monde. Toutefois, en ces temps difficiles d’un point de vue économique, un départ pourrait bien être d’actualité. De plus en plus, il est question d’un futur transfert de Cristiano Ronaldo qui permettrait à la Juventus d’économiser un énorme salaire. Pour aller où ? Alors que la piste menant à PSG ne cesse de revenir sur la table, le quintuple Ballon d’Or regarderait lui plutôt du côté du Real Madrid, son ancien club.

Les manoeuvres de CR7 !