Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé… Une tendance claire se dessine pour l’été prochain !

Publié le 21 novembre 2020 à 13h30 par B.C.

À un an et demi de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo fait déjà beaucoup parler de lui. Alors que son nom circule du côté du PSG ou de Manchester United, le Real Madrid aurait de son côté écarté le retour du quintuple Ballon d’Or afin de se concentrer sur Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo refait parler de lui ! À 35 ans, le Portugais continue d’affoler les compteurs et semble encore avoir quelques belles années devant lui. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, le Portugais devra donc prochainement prendre une grande décision : prolonger son bail ou partir pour tenter un nouveau défi. À Turin, on se poserait la même question. Le Portugais n’a pas réussi à faire passer un cap à la Juve en Ligue des champions, et ses émoluments XXL pourraient rapidement poser problème dans ce contexte de crise sanitaire. La question devra être réglée l’été prochain au plus tard pour éviter de voir le quintuple Ballon d’Or partir librement l’année suivante, et plusieurs clubs sont déjà cités parmi les prétendants à l’international portugais, mais le Real Madrid aurait de son côté fait une croix sur lui.

Pour le Real Madrid, c’est Mbappé et personne d’autre

Ce samedi, le quotidien espagnol, Marca indiquait que le Real Madrid n’envisageait pas de faire revenir Cristiano Ronaldo, une tendance confirmée dans la foulée par OK Diario . Le Portugais a pourtant renoué le contact avec Florentino Pérez et certains joueurs de Zinedine Zidane, et les deux parties seraient même conscientes que le transfert de l’été 2018 était une erreur, mais un retour de la star dans la capitale espagnole n’est pas d’actualité et ne devrait pas l’être à l’avenir. D’une part, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid savent que les « deuxièmes chances » sont rarement concluantes et que cela pourrait entacher l’héritage laissé par CR7 à la Casa Blanca . D’autre part, le Real Madrid ne compte pas faire d’efforts financiers pour récupérer un joueur de 35 ans. Au sein du club, il est acté que la seule dépense importante sera réservée pour le transfert de Kylian Mbappé, lié au PSG jusqu’en juin 2022, afin de construire un nouveau projet, ce que ne permettrait pas le retour de Cristiano Ronaldo qui devra donc se trouver une nouvelle destination en cas de départ de la Juventus.

