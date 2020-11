Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria définitivement distancé dans ce gros coup à 0€ ?

Publié le 23 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Dans le viseur de Pablo Longoria pour renforcer la défense de l'OM à moindre coût, Nikola Maksimovic pourrait voir son avenir se dessiner bien loin de la cité phocéenne, alors que l'Inter Milan aurait passé la vitesse supérieure pour l'international serbe.

En fin de contrat l'été prochain avec Naples, Nikola Maksimovic pourrait vivre ses derniers mois en tant que Napolitain. Malgré une dernière saison convaincante, l'international serbe n'a pas fait le poids lors du retour de blessure de Kalidou Koulibaly, et bénéficie désormais d'un temps de jeu relativement réduit sous les ordres de Gennaro Gattuso. Alors que plusieurs cadors de Serie A tels que l'Inter et l'AC Milan surveilleraient sa situation de très près, le défenseur de 28 ans pourrait ne pas prolonger l'aventure du côté du San Paolo, quatre ans après son arrivée en provenance du Torino. Souhaitant renforcer le secteur défensif de l'OM afin d'épauler Leonardo Balerdi et Duje Caleta-Car, Pablo Longoria aurait également ciblé Nikola Maksimovic, mais serait désormais totalement dépassé dans ce dossier, alors que les Nerazzurri seraient concrètement passés à l'offensive pour s'attacher les services du Serbe.

Maksimovic aurait entamé des discussions avec l'Inter Milan !