Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour remplacer Piqué, le Barça a connu un incroyable échec !

Publié le 25 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Blessé au genou, Gerard Piqué manquera plusieurs semaines de compétition. Un coup dur pour le FC Barcelone qui aurait déjà tenté certaines manoeuvres en coulisse pour tenter de pallier cette absence.

Coup dur pour le FC Barcelone ! Ce samedi, le club catalan s’est incliné sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-0), perdant notamment Gerard Piqué sur blessure. Alors qu’on redoutait le pire pour l’Espagnol, cela s’est confié. Gravement touché au genou, le défenseur central manquera de longues semaines. Pour Ronald Koeman, il va donc falloir trouver une solution pour oublier Piqué. Alors que celle-ci pourrait intervenir lors du mercato hivernal avec l’arrivée d’un nouveau défenseur central, le Barça n’aurait pas attendu janvier pour tenter de suppléer la longue absence de son joueur.

Le Barça a tenté le coup avec… Mascherano !