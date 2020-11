Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après la blessure de Piqué, le recrutement hivernal totalement bouleversé ?

Publié le 22 novembre 2020 à 20h30 par B.C.

Après la blessure d’Ansu Fati, le FC Barcelone a cette fois-ci perdu Gerard Piqué pour plusieurs semaines dans le meilleur des cas. Alors que le secteur défensif du club culé était déjà amoindri, c’est un véritable coup dur qui pourrait obliger le Barça à se montrer actif en janvier, mais cela ne s’annonce pas simple pour Ronald Koeman.

C’est une soirée à oublier pour le FC Barcelone. Ce samedi, les Blaugrana se sont inclinés sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-0) et pointent désormais à la onzième place de la Liga avec 11 points. Le club culé réalise ainsi le pire début de saison en championnat depuis 1991, mais les mauvaises nouvelles s’accumulent. Sergi Roberto et Gerard Piqué ont été touchés durant la rencontre et devraient être absents pour une longue durée. Le premier souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite et sera écarté des terrains pendant deux mois tandis que les examens réalisés sur le défenseur ont révélé une entorse de 3ème degré au ligament latéral interne et une lésion partielle du ligament croisé du genou droit. La durée de son absence dépendra de l’évolution de sa blessure a annoncé ce dimanche le Barça, mais on peut craindre une indisponibilité de plusieurs mois pour Gerard Piqué. Un énorme coup dur pour Ronald Koeman, déjà en manque de solutions pour sa charnière centrale. Et cela pourrait chambouler le prochain mercato hivernal.

Recruter un nouveau défenseur, mission impossible pour le Barça ?