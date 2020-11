Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme retournement de situation pour Paredes !

Publié le 25 novembre 2020 à 7h15 par Th.B.

La porte de la sortie semble être présentée à Leandro Paredes pour le mercato hivernal. Néanmoins, Thomas Tuchel temporiserait alors que le milieu de terrain du PSG semblait promis à un échange avec Christian Eriksen.

Recruté à l’hiver 2018 pour la coquette somme de 47M€, Leandro Paredes n’est jamais réellement parvenu à devenir indiscutable dans le onze de départ d’Unai Emery puis de Thomas Tuchel. Alors que le PSG traverse une période compliquée sur le point de vue financier en raison du Covid-19, le club de la capitale a privilégié les prêts et les arrivées libres cet été. Lors du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain se laisserait tenter par un échange de joueurs pour parvenir à recruter Christian Eriksen, piste estivale de Leonardo. Et Leandro Paredes serait la clé d’une telle opération comme le Corriere dello Sport l’a souligné ces dernières heures. Néanmoins, Thomas Tuchel mettrait l’opération en stand-by.

Tuchel mettrait ce dossier en attente