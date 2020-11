Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce détail qui peut tout changer pour Camavinga !

Publié le 25 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Eduardo Camavinga serait une piste sérieuse de Zinedine Zidane en marge du prochain mercato estival. Et le changement d’agent que serait en passe d’opérer le milieu du Stade Rennais pourrait avoir de grosses répercussions sur son avenir.

Véritable révélation du précédent exercice qui lui avait attiré les sollicitations des plus grands clubs d’Europe dont le Real Madrid et le PSG, Eduardo Camavinga est finalement resté au Stade Rennais afin de poursuivre sa progression au sein de son club formateur. Et alors que l’été prochain pourrait bien être un tournant de sa jeune carrière, le milieu de terrain étant contractuellement lié à Rennes jusqu’en juin 2022, Camavinga a décidé… de changer d’agent !

Mendes, Zahavi et Barnett à la lutte pour gérer Camavinga