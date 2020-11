Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux gros dossiers en bonne voie pour cet hiver ?

Publié le 25 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Compte tenu de la situation actuelle, l'ASSE devra se renforcer cet hiver. Et cela tombe bien, les dossiers Slimani et Saliba seraient sur la table.

Auteur d'un début de saison très poussif, l'ASSE vient d'enchaîner sept défaites de rang en Ligue 1. Par conséquent, cet hiver le club stéphanois devrait tenter de se renforcer afin de densifier son effectif. Dans cette optique, deux postes semblent à renforcer prioritairement à savoir la défense centrale et l'attaque puisque les départs de Loïc Perrin, William Saliba et Wesley Fofana n'ont pas été compensés. Mais compte tenu des finances des Verts, seuls des prêts sont envisageables.

Les dossiers Saliba et Slimani bien engagés ?