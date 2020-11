Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout n’est pas perdu pour Longoria avec Giroud !

Publié le 24 novembre 2020 à 16h30 par Th.B.

Olivier Giroud dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 à Chelsea, mais ne se trouve pas dans une situation sportive facile. Un départ cet hiver serait désormais une possibilité alors que l’OM et l’OL notamment seraient sur les rangs. Et Frank Lampard ne ferme pas la porte à cette option.

« Je ne me sens pas diminué, je suis en forme. Quand il y aura des signes, je le sentirai. Je serai lucide quand je prendrai conscience que j’ai perdu en vitesse, en explosivité, en jump... Mais j’espère avoir encore trois, quatre, cinq ans au plus haut niveau. C’est l’objectif ». Dans les colonnes de France Football, Olivier Giroud révélait la semaine dernière se sentir suffisamment en jambes pour continuer à évoluer au haut niveau pendant quelques années encore. Mais c’est son avenir proche qui fait couler l’encre ces derniers jours. En effet, malgré ses belles prestations lors du restart lors de l’exercice précédent, Giroud a retrouvé son statut de la première partie de la saison dernière, à savoir un joker de luxe. Derrière Timo Werner et Tammy Abraham dans la hiérarchie des attaquants, Olivier Giroud prendrait en considération un départ de Chelsea en janvier, à six mois de la fin de son contrat le liant aux Blues. Et d’après Téléfoot La Chaîne , l’OM garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation, souhaitant recruter un attaquant de pointe à l’occasion du mercato hivernal. L’OL et les Girondins de Bordeaux seraient également dans le coup. Selon The Athletic, les dirigeants de Chelsea ne fermeraient pas totalement la porte à un départ de Giroud cet hiver. Mais qu’en est-il de la position de Frank Lampard ?

« Si un jour il souhaite emprunter un autre chemin… »

De passage en conférence de presse en marge de la confrontation européenne opposant Rennes à Chelsea en Ligue des champions, Frank Lampard a tenu dans un premier temps à rappeler toute l’importance d’Olivier Giroud au sein du groupe des Blues . « Olivier Giroud a été un membre important de notre équipe l’année dernière et je pense qu’il a joué beaucoup de matchs et a beaucoup débuté la saison passée. Quand vous regardez sa carrière à Chelsea, en terme de titularisations, je pense qu’il en comptabilise un grand nombre. Il voudra toujours jouer plus. C’est un énorme élément de notre équipe pour moi et je sais qu’il sera important pour nous aider à aller de l’avant. Je veux qu’Oli soit ici et qu’il reste en raison de sa façon de jouer ». Cependant, l’entraîneur de Chelsea, de par les bons liens qu’il a pu nouer au fil des mois avec le champion du monde tricolore, ne souhaite pas lui mettre de bâtons dans les roues. Ainsi, si Olivier Giroud le souhaitait réellement, il pourrait quitter Chelsea. « J’ai une très bonne relation avec Oli. Si un jour il souhaite emprunter un autre chemin, alors j’aurais avec joie cette conversation avec lui, mais je veux qu’il reste ici et nous serons très ouverts de chaque côté si ça change, mais pour le moment, il reste très important pour moi ». Une bonne nouvelle donc pour l’OM qui aurait ainsi la possibilité d’arriver à ses fins auprès de Chelsea, vendeur à la demande d’Olivier Giroud. Cependant, l’Inter serait susceptible de faire tomber le château de cartes de l’OM avec le Français.

