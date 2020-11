Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Victor Font freine sur Griezmann…

Publié le 24 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors qu’il avait tenu des propos très clairs sur Antoine Griezmann, Victor Font, l’un des principaux candidats à la présidence du FC Barcelone a fait un peu machine arrière. Explication.

Alors qu’il avait affirmé que la signature d’Antoine Griezmann était une erreur sachant qu’il y avait déjà Messi, Victor Font, l’un des candidats favoris pour la présidence du Barça, est revenu sur ses déclarations en ce début de semaine :« Griezmann ? Cela a été décontextualisé. J’ai toujours dit que les décisions concernant les recrues devaient être prises par la direction sportive du club et cela n’a pas été le cas au Barça. Ici, beaucoup de gens prennent des décisions et recrutent des joueurs dont on n’a pas besoin. J’ai dit ce que je pensais, c’était une signature inutile car le poste était bien occupé par Messi. Maintenant, Griezmann est au Barça et nous devons tout faire pour qu’il réussisse. Il est l’un des meilleurs joueurs d’Europe ».

Un petit rétropédalage qui en dit long sur l’avenir de Messi…

Comment interpréter les propos de Victor Font ? Il existe une seule réponse plausible à ce petit rétropédalage : le candidat à la présidence comprenant que la prolongation de Lionel Messi était au final loin d’être une évidence, y compris s’il venait à être élu, il lui faut ménager la position d’Antoine Griezmann, sur qui le club catalan pourrait être amené à miser à l’avenir…