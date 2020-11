Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane ferait finalement une fleur à Leonardo !

Publié le 24 novembre 2020 à 15h45 par Th.B.

Piste activée par Leonardo en marge du mercato hivernal, Christian Eriksen ne serait finalement inclus dans un échange avec le Real Madrid pour Isco contrairement aux informations divulguées par la Sky.

Une année et puis s’en va ? Pour se relancer après des derniers mois difficiles à Tottenham, Christian Eriksen a choisi l’Inter au mois de janvier. Mais force est de constater que son expérience milanaise n’est pas fructueuse. D’ailleurs, le milieu de terrain et son entraîneur Antonio Conte ne cessent de s’interpeller dans la presse pour évoquer cette situation. De quoi alerter le PSG qui prendrait en considération un échange de joueurs entre Leandro Paredes et Eriksen. D’après la presse allemande, le Real Madrid se joindrait à la course et préparerait une opération XXL. Il n’en serait rien cependant.

L’échange Isco/Eriksen pas d’actualité !