Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décryptage des phrases de Victor Font sur un retour de Neymar…

Publié le 24 novembre 2020 à 21h15 par La rédaction

Victor Font, l’un des candidats principaux à la succession du président sortant du Barça, Josep Maria Bartomeu, s’est exprimé sur un éventuel retour de Neymar. Des phrases riches d’enseignements. Analyse.

Victor Font, l’un des principaux candidats à la présidence du FC Barcelone, a répondu aux interrogations sur un éventuel retour de Neymar, et sa réponse raisonne comme un terrible aveu : « Avec moi Neymar ne reviendra pas ? Je sais que Xavi voit Neymar comme un joueur qui fait des différences, mais il y a d’autres secteurs qui doivent avoir leur mot à dire. Il y a la partie économique et l’institution. Economiquement, c’est un joueur pour lequel nous n’avons pas les moyens. De plus, il nous a quitté quelques jours après le début d’une saison, et un joueur qui a des problèmes avec le club n’a pas sa place au Barça ».

Une prolongation XXL de Messi est tout à fait questionnable

Au-delà du fait que cela confirme que la porte est bel et bien fermée pour Neymar à Barcelone, ce qui peut être logiquement mis en rapport avec le fait que la star brésilienne se voit désormais un avenir au PSG, les explications de Front apportent un éclairage incontestable sur la situation du club catalan : le poids contractuel de Messi au budget est tel que le club n’a plus aucune marge financière pour recruter, créant une situation de réel déséquilibre. Une nouvelle fois, le choix stratégique du président sortant, Josep Maria Bartomeu, qui mettait en question le bienfondé d’une prolongation XXL de Lionel Messi, se trouve validée… Car autant ce déséquilibre pouvait être justifié quand la star argentine survolait le football mondial, autant il est tout à fait questionnable maintenant que ce n’est plus le cas.