Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo peu désireux de rejoindre le PSG ? La réponse

Publié le 24 novembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Les médias italiens affirment que Cristiano Ronaldo n’a pas l’intention de rejoindre le PSG et qu’il veut rester à la Juve. Qu’est-ce que cela cache ? Analyse.

Ces dernières heures, les médias italiens ont apporté de nouveaux éléments au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo, en fin de contrat avec la Juventus Turin en juin 2022, soit dans un an et demi. En effet, en Italie on affirme que l’attaquant portugais n’aurait pas l’intention de partir ni celle de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Que faut-il en penser ?

En fait, CR7 n’a pas le choix

Le fait que Cristiano Ronaldo ne souhaite pas rejoindre le PSG étant démenti par les faits, Jorge Mendes ayant proposé le joueur l’été dernier, ces nouvelles informations faisant état de la volonté de la star portugaise de rester à la Juventus et de son peu d’intérêt pour Paris sont surtout à comprendre à l’aune d’un fait simple : CR7 a compris qu’il n’avait aucun marché désormais, compte tenu de son âge et de son coût, que ce soit à Paris ou ailleurs, et il n’a donc pas d’autres options en l’état que de rester à la Juve. A moins bien sûr d’accepter une substantielle baisse de salaire.