Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros flop de l'ère McCourt livre les coulisses de son départ !

Publié le 24 novembre 2020 à 22h45 par A.M.

Recruté par l'OM en janvier 2017, Grégory Sertic a finalement très peu joué à Marseille, club qu'il a quitté cet été alors que son contrat arrivait à échéance. Il revient d'ailleurs sur son départ.

Quelques semaines après le rachat de l'OM par Frank McCourt, le club phocéen vivait un mercato d'hiver ambitieux. Le mois de janvier 2017 a ainsi vu le club phocéen s'offrir Dimitri Payet, Morgan Sanson, Patrice Evra et Grégory Sertic. Ce dernier, débarquait en provenance des Girondins de Bordeaux fort d'une solide expérience en Ligue 1. Toutefois, force est de constater que son passage restera comme un échec. Et pour cause, en trois saisons et demi, Grégory Sertic n'aura disputé que 25 rencontres sous les couleurs olympiennes dont la moitié lors de ses 6 premiers mois à l'OM. Autrement dit, entre août 2017 et juin 2020, l'ancien Bordelais n'aura pris part qu'à 12 matches. Cet été, après une saison blanche, il a finalement quitté le club phocéen où son contrat arrivait à échéance. Au micro de Téléfoot La Chaîne , Sertic est ainsi revenu sur son aventure olympienne.

«Il y a eu beaucoup de problèmes en interne mais avec le coach tout se passait bien»