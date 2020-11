Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé est réclamé… au FC Barcelone !

Publié le 25 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le Real Madrid avait Kylian Mbappé les bras ouverts, au FC Barcelone, on souhaiterait également voir arriver l’attaquant du PSG.

Cela fait maintenant de longs mois que l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des rumeurs. Un feuilleton qui n’en finit plus de faire parler. Alors que le PSG cherche actuellement à prolonger l’international français, actuellement lié jusqu’en 2022, afin de dissiper la menace d’un départ en 2021, ce danger serait bel et bien réel. En effet, l’été prochain, le Real Madrid devrait lancer une énorme offensive pour tenter de chiper Mbappé au PSG. L’avenir de l’attaquant de 21 ans pourrait donc s’écrire en Espagne. Et si c’était finalement au FC Barcelone ?

« Il faut préparer l’avenir du Barça »