Mercato - OM : Que doit faire Florian Thauvin pour son avenir ?

Publié le 25 novembre 2020 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 25 novembre 2020 à 21h56

A l’approche du mercato hivernal de janvier, les questions sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Florian Thauvin. Que doit alors faire le joueur de l’OM ?

Cet été, l’OM n’a finalement pas été miné par les nombreux départs qui étaient annoncés. Alors qu’André Villas-Boas craignait le pire pour l’intersaison, l’entraîneur phocéen a réussi à conserver la majorité de ses cadres. Cela a notamment été le cas de Florian Thauvin, lui qui est pourtant l’un des principaux candidats au départ. En effet, bénéficiant d’une belle cote sur le marché, le champion du monde aurait permis à l’OM d’encaisser un joli chèque. Mais Thauvin est donc toujours sur la Canebière, ce qui n’a toutefois pas dissipé l’ombre d’un futur départ. En effet, l’ancien joueur de Newcastle est dans sa dernière année de contrat. De quoi forcément intéresser de nombreux cadors européens, à l’affût pour récupérer Florian Thauvin à moindre coup. A moins que le Marseillais ne prolonge, ce qui serait bien évidemment le souhait de tout le monde à l’OM.

« Rien n’est encore décidé »