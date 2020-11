Foot - OM

OM - Malaise : Thauvin répond sans détour aux critiques et interpelle le vestiaire !

Publié le 24 novembre 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il reste l’un des éléments les plus efficaces de l’OM sur le plan offensif, Florian Thauvin a livré ses vérités ce mardi en conférence de presse, et l’attaquant français a évoqué le mauvaise passe de l’OM en tentant de remobiliser ses coéquipiers.

Depuis plusieurs mois, Florian Thauvin fait couler beaucoup d’encre au sujet de son avenir à l’OM puisqu’il arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Et en attendant de savoir de quoi son futur sera fait, l’international français s’apprête à jouer gros en Ligue des Champions mercredi soir, avec la réception du FC Porto au Vélodrome. Un rendez-vous déjà décisif pour la suite de la campagne européenne de l’OM, qui reste sur une série noire de 12 défaites de rangs en C1. Et pour vaincre cette malédiction, Thauvin tente plus que jamais de remobiliser le vestiaire..

« Il faut se regarder dans un miroir, ça fait mal »

Interrogé en conférence de presse ce mardi, Thauvin a évoqué les grosses difficultés de l’OM cette saison et affiche un discours très accablant à ce sujet : « On devra faire beaucoup mieux. Il faudra montrer un autre visage. On doit avoir un sursaut d'orgueil. On doit faire mieux dans l'état d'esprit et dans l'attitude. Il faut tirer les leçons dont ce qu'on a fait sur les derniers matchs (…) Il faut se regarder dans un miroir. Ca fait mal, moi j'ai du mal à l'assumer, il y a un sentiment de honte. Je ne l'accepte pas, il faut faire mieux (…) Le huis-clos ? On a l'impression de jouer un match amical sans enjeux. C'est très difficile, je ne veux pas me cacher derrière ça, mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui car c'est ce petit plus qui nous aide à faire la différence. On l'avait vu lors de la campagne européenne en 2018 », assure Thauvin. Le message est passé, et l’attaquant de l’OM s’est également montré lucide sur son rendement.

« Compliqué de retrouver 100% de ses capacités »