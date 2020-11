Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rachats, franchise… Ça se précise pour le clan Louis-Dreyfus !

Publié le 25 novembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que sa mère détient toujours 5% de l’OM, Kyril Louis-Dreyfus travaillerait actuellement sur le rachat de plusieurs clubs, dont un en France. Journaliste pour Football Club de Marseille, Nicolas Filhol a fait le point sur les projets du fils de Robert et Margarita Louis-Dreyfus.

C’est le sujet qui a fait vibrer les supporters de l’OM cet été. Désireux de mettre la main sur le club phocéen, Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal ont multiplié les sorties afin de faire connaître leurs intentions, jusqu’à en agacer Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Depuis, le tandem Ajroudi-Boudjellal se montre bien plus discret. En attendant de connaître l’issue finale de ce dossier, l’avenir de l’Olympique de Marseille continue de faire parler. Dernièrement, L’Equipe faisait notamment le point sur les intentions de Kyril Louis-Dreyfus dans le football. Le fils de Robert et Margarita Louis-Dreyfus est un grand fan de l’OM et se verrait bien revenir dans son club de coeur à moyen terme. Mais d’ici-là, c’est en Angleterre qu’il pourrait faire ses preuves. Le Guardian expliquait ainsi que Kyril Louis-Dreyfus pourrait prochainement devenir le propriétaire de Sunderland, actuellement en troisième division anglaise. Une information confirmée dernièrement par The Athletic . « Il aime Marseille mais il pense que Sunderland est mieux parce que c'est intéressant et aussi plus calme. Il va essayer d'appliquer certaines idées qu'il a sur le football, mais aussi de grandir avec le club », expliquait une source. Mais selon l’Equipe , Kyril Louis-Dreyfus ne voudrait pas s’arrêter à Sunderland puisqu’il pourrait également racheter le Club Altético River Plate de Montevideo en Uruguay, en compagnie de Juan Sartori, époux d'Ekaterina Rybolovleva, la fille du propriétaire de l'AS Monaco, tandis que France Football évoque également un intérêt du fils Louis-Dreyfus pour un club français. Journaliste à Football Club de Marseille , Nicolas Filhol est revenu sur la situation.

« On ne sait pas vraiment si c’est sur Marseille qu’il voudrait miser »