Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi le scénario d’un départ en janvier de Messi gagne du terrain…

Publié le 25 novembre 2020 à 19h00 par La rédaction

En Angleterre, le quotidien The Times affirme que l’option d’un transfert de Messi à Manchester City cet hiver est loin d’être à négliger. Analyse.

Dans son édition du jour, le très sérieux quotidien britannique, The Times, confirme qu’il existe une probabilité non négligeable qu’un transfert de Lionel Messi à Manchester City se concrétise dès le mercato d’hiver, à six mois de la fin de son contrat à Barcelone. The Times p récise que Guardiola et Messi ont déjà discuté d’un transfert l’été dernier et qu’avec la prolongation du coach catalan, l’un des derniers obstacles à sa venue était levé.

Si Barcelone a déjà perdu Messi…

Aujourd’hui, ce scénario d’un transfert anticipé dès le mois de janvier gagne clairement en consistance. Et ce pour une raison simple : les intentions de City d’avancer se confirment et aucun élément ne permet d’affirmer que Messi a changé d’avis par rapport à l’été dernier. De plus, tous les derniers événements sur le mercato confirment le manque de moyen financier du FC Barcelone, qui ne sera pas en mesure d’offrir à l’attaquant argentin une prolongation à la hauteur de son contrat actuel. Dans ces conditions, il est tout à fait possible que l’état-major du Barça considère qu’il sera impossible de conserver Messi et qu’il devient alors préférable de le céder dès cet hiver afin d’encaisser un transfert, entre 50 et 100 millions d’euros, plutôt que de le perdre libre en fin de saison…