Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Piqué à l'origine d'un gros rebondissement pour l'avenir de Depay ?

Publié le 25 novembre 2020 à 14h00 par A.M.

Avec la blessure de Gerard Piqué, qui sera tenu éloigné des terrains entre trois et cinq mois, le FC Barcelone a revu ses plans pour cet hiver, ce qui jette un froid sur l'avenir de Memphis Depay.

Après un été frustrant sur le marché des transferts, marqué par des problèmes financiers importants, le FC Barcelone aura encore des ambitions cet hiver. Et visiblement, rien a changé puisque Ronald Koeman souhaite toujours recruter un avant-centre afin de compenser le départ de Luis Suarez qui a rejoint l'Atlético de Madrid cet été. Dans cette optique, le technicien néerlandais souhaite toujours attirer Memphis Depay qu'il a eu sous ses ordres avec la sélection des Pays-Bas. Et l'OL ne serait d'ailleurs pas opposé à son départ compte tenu du fait que le contrat de l'ancien attaquant de Manchester United prend fin en juin prochain. Toutefois, la blessure de Gerard Piqué rebat les cartes.

Depay n'est plus la priorité du Barça