Mercato - Barcelone : Koeman évoque un dossier brûlant !

Publié le 25 novembre 2020 à 10h30 par A.M.

Avec la grave blessure de Gerard Piqué, absent plusieurs mois, le FC Barcelone est plus que jamais dans l'obligation de recruter un défenseur central. Un dossier évoqué par Ronald Koeman

A l'approche du mercato d'hiver, la priorité du FC Barcelone est déjà connue. En effet, Ronald Koeman n'a jamais caché sa volonté de recruter un défenseur central, secteur de jeu très peu fourni dans son effectif, et encore affaibli par la blessure de Gerard Piqué qui manquera plusieurs mois de compétition. Par conséquent, Clément Lenglet est le seul défenseur d'envergure disponible pour le Barça ce qui contraint Ronald Koeman à utiliser les jeunes Ronald Araújo ou encore Óscar Mingueza qui a d'ailleurs fait ses grands débuts avec le club blaugrana mardi soir lors de la victoire contre le Dynamo Kiev (4-0).

Koeman est interrogé sur le recrutement d'un défenseur